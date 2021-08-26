Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус повідомив, що наступні три місяці є визначальним періодом для підготовки до майбутньої пандемії.

Про це повідомляє пресслужба ООН з посиланням на брифінг Тедроса Гебреєсуса.

“Наступні три місяці стануть критичним періодом для забезпечення готовності до майбутньої пандемії та організації заходів реагування на неї”, — зазначив Гебреєсус.

Хоча кількість нових випадків захворювання COVID-19 минулого тижня стабілізувалася, після майже двох місяців зростання, рівень все одно залишається високим.

У всьому світі кількість випадків захворювання перевищила 4,5 мільйона, при цьому померло 68 000 людей.

“У деяких регіонах і країнах як і раніше спостерігається різке зростання випадків захворювання і смертності, в той час як в інших спостерігається зниження. Поки цей вірус циркулює хоч десь, він усім загрожує”, – повідомив він.

За словами Тедроса, саме зараз дуже важливо посилити глобальний захист від майбутніх епідемій і пандемій.

Він зазначив, що після Генеральної Асамблеї ООН у вересні, потім саміту G20 у жовтні і спеціальної сесії керівного органу ВООЗ, призначеної на листопад, наступні три місяці є “критичним періодом для формування майбутнього готовності до пандемії”.

“COVID-19 – це не разова катастрофа”, – попередив Тарман Шанмугаратнам, старший міністр Сінгапуру, який також виступив на брифінгу ВООЗ.

За його словами, глобально галузі охорони здоров’я погано фінансуються. “Отже, ми уразливі перед затяжною пандемією COVID-19. Ми також уразливі перед майбутніми пандеміями”, – зазначив він.

У ВООЗ закликають до перепрофілювання Світового банку, Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших банків розвитку, щоб вони могли допомагати країнам швидко реагувати при виникненні пандемії.