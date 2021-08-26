Про це повідомляє пресслужба ООН з посиланням на брифінг Тедроса Гебреєсуса.
“Наступні три місяці стануть критичним періодом для забезпечення готовності до майбутньої пандемії та організації заходів реагування на неї”, — зазначив Гебреєсус.
Хоча кількість нових випадків захворювання COVID-19 минулого тижня стабілізувалася, після майже двох місяців зростання, рівень все одно залишається високим.
У всьому світі кількість випадків захворювання перевищила 4,5 мільйона, при цьому померло 68 000 людей.
“У деяких регіонах і країнах як і раніше спостерігається різке зростання випадків захворювання і смертності, в той час як в інших спостерігається зниження. Поки цей вірус циркулює хоч десь, він усім загрожує”, – повідомив він.
За словами Тедроса, саме зараз дуже важливо посилити глобальний захист від майбутніх епідемій і пандемій.
Він зазначив, що після Генеральної Асамблеї ООН у вересні, потім саміту G20 у жовтні і спеціальної сесії керівного органу ВООЗ, призначеної на листопад, наступні три місяці є “критичним періодом для формування майбутнього готовності до пандемії”.
“COVID-19 – це не разова катастрофа”, – попередив Тарман Шанмугаратнам, старший міністр Сінгапуру, який також виступив на брифінгу ВООЗ.
За його словами, глобально галузі охорони здоров’я погано фінансуються. “Отже, ми уразливі перед затяжною пандемією COVID-19. Ми також уразливі перед майбутніми пандеміями”, – зазначив він.
У ВООЗ закликають до перепрофілювання Світового банку, Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших банків розвитку, щоб вони могли допомагати країнам швидко реагувати при виникненні пандемії.
- Нагадаємо, у травні президент США Джо Байден дав розвідці 90 днів на підготовку звіту щодо походження коронавірусу. Наразі у розвідників дві версії. Перша – коронавірус з’явився після витоку з лабораторії в Ухані. Друга – коронавірус людина отримала від тварини-носія.
- На початку лютого експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я дали тригодинний брифінг за підсумками їхньої 4-тижневої місії в китайському місті Ухань з метою розслідування причин пандемії коронавірусу COVID-19.
- Спільне дослідження походження COVID-19, проведене Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаєм, говорить про те, що коронавірус передався людині від летючих мишей через проміжну ланку. При цьому витік з лабораторії називали “вкрай малоймовірний”.
- На саміті “Великої сімки” лідери країн G7 обговорили версії щодо походження коронавірусу. Одна з них – виникнення вірусу в результаті витоку з лабораторії в Ухані.
- На саміті “Великої сімки” лідери країн G7 обговорили версії щодо походження коронавірусу. Одна з них – виникнення вірусу в результаті витоку з лабораторії в Ухані.