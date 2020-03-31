Виконавчий директор Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майк Райан заявив, що ВООЗ як і раніше рекомендує людям, які не хворі на короновірус COVID-19 та які не доглядають за хворими, не носити маски.

Про це він сказав на брифінгу в понеділок, повідомляє CNN.

“Немає конкретних доказів того, що масове носіння масок населенням має якусь потенційну користь”, – сказав доктор Майк Райан.

Він зазначив, що в світі зараз спостерігається глобальна нестача масок та інших медикаментів.

“В даний час люди, найбільш схильні до ризику зараження цим вірусом, є передовими працівниками охорони здоров’я, які піддаються впливу вірусу кожну секунду кожного дня. Думка про те, що у них немає масок, жахлива”, – додав Райан.

Крім того, епідеміолог з інфекційних захворювань у ВООЗ доктор Марія Ван Керховена, додала, що організація “віддає пріоритет використання масок для тих, хто цього найбільше потребує” – передовим працівникам охорони здоров’я.

“У суспільстві ми не рекомендуємо не використовувати маски, якщо ви самі не хворі, але рекомендуємо в якості заходів для запобігання подальшому поширенню від вас, якщо ви захворіли. Ми рекомендуємо носити маски людям, які знаходяться вдома і хворі, і людям, які доглядають за хворими”, – сказала вона.