Про це він сказав на брифінгу в понеділок, повідомляє CNN.
“Немає конкретних доказів того, що масове носіння масок населенням має якусь потенційну користь”, – сказав доктор Майк Райан.
Він зазначив, що в світі зараз спостерігається глобальна нестача масок та інших медикаментів.
“В даний час люди, найбільш схильні до ризику зараження цим вірусом, є передовими працівниками охорони здоров’я, які піддаються впливу вірусу кожну секунду кожного дня. Думка про те, що у них немає масок, жахлива”, – додав Райан.
Крім того, епідеміолог з інфекційних захворювань у ВООЗ доктор Марія Ван Керховена, додала, що організація “віддає пріоритет використання масок для тих, хто цього найбільше потребує” – передовим працівникам охорони здоров’я.
“У суспільстві ми не рекомендуємо не використовувати маски, якщо ви самі не хворі, але рекомендуємо в якості заходів для запобігання подальшому поширенню від вас, якщо ви захворіли. Ми рекомендуємо носити маски людям, які знаходяться вдома і хворі, і людям, які доглядають за хворими”, – сказала вона.
- Представник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко заявив, що за ходіння українців вулицями без медичних масок, а також за приготування шашликів на природі – не має підстав для штрафу.