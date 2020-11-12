Про це йдеться на сайті ВООЗ.

Мікроби оточують нас всюди, як у навколишньому середовищі, так і в нашому організмі. Коли людина сприйнятливий і зустрічається з патогенами (хвороботворними організмами), це може призвести до хвороби і смерті. У організму є багато способів захисту. Шкіра, слиз і вії (мікроскопічні волоски, які виводять сміття від легких) працюють як фізичні бар’єри, в першу чергу запобігають потраплянню патогенів в організм.

Коли патоген дійсно заражає організм, спрацьовує захист, звана імунною системою, і патоген атакується.

Природна реакція організму

Патоген – це бактерія, вірус, паразит або грибок, які можуть викликати захворювання в організмі. Кожен патоген складається з декількох частин, зазвичай унікальних для конкретного патогена і хвороби, яку він викликає. Частка патогена, що викликає утворення антитіл, називається антигеном. Антитіла, що виробляються у відповідь на антиген патогена.

Антитіла можна уявити як солдата в системі захисту організму. Кожне антитіло або солдат навчено розпізнавати один конкретний антиген. У нашому організмі тисячі різних антитіл. Коли людський організм вперше піддається впливу антигену, імунній системі потрібен час, щоб відреагувати і виробити антитіла, специфічні до цього антигену.

Тим часом людина може захворіти.

Після вироблення антитіл вони працюють з іншою імунною системою, щоб знищити патоген і зупинити хворобу. Антитіла до одного патогену зазвичай не захищають від іншого патогена, за винятком випадків, коли два патогена дуже схожі один на одного, як двоюрідні брати. Як тільки організм виробляє антитіла в своєму первинному відповіді на антиген, він також створює продукують антитіла клітини пам’яті, які залишаються живими навіть після того, як патоген знищується. Якщо організм піддається впливу одного і того ж патогена більш ніж один раз, реакція антитіл буде набагато швидше і ефективніше, ніж в перший раз, тому що тоді спрацьовують клітини пам’яті.

Як вакцини допомагають?

Вакцини містять ослаблені або мертві частини певного антигену, які здатний викликати імунну відповідь в організмі. Нові вакцини містять швидше проект антигенів, ніж сам антиген. Незалежно від того, чи перебуває вакцина з самого антигену або зі схеми, по якій організм буде виробляти антиген, ця ослаблена версія не викличе хвороби у людини, яка отримує вакцину, але вона змусить імунну систему реагувати так само, яка буде у нього при першому контакті з справжнім патогеном.

Деякі вакцини вимагають введення декількох доз з різницею в тижні або місяці. Іноді це необхідно для вироблення довгоживучих антитіл і продукування клітин пам’яті. Таким чином, організм вчиться боротися з конкретним хвороботворним організмом, накопичуючи пам’ять про патогенність, щоб швидко боротися з ним в майбутньому.

Колективний імунітет

Коли когось вакцинують, він, швидше за все, буде захищений від певного захворювання. Але робити щеплення можна не всім. Наприклад, люди, у яких важкі захворювання (рак або ВІЛ), або важка форма алергії на деякі компоненти вакцини, не можуть бути вакциновані. Але ці люди можуть бути захищені, якщо вони живуть серед вакцинованих людей. Коли багато людей в суспільстві вакциновані, патогену важко циркулювати, тому що більшість людей, з якими він зустрічається, мають імунітет. Таким чином, чим більше вакцинуються інші, тим менше ймовірність того, що люди, які не можуть бути захищені вакцинами, навіть піддадуться ризику контакту з шкідливими патогенами. Це називається колективним імунітетом.

Колективний імунітет виробляється, коли 95-98% людей в суспільстві вакциновані.

Варто відзначити, але жодна вакцина не забезпечує 100% захисту, а колективний імунітет не забезпечує повного захисту тих, хто не може бути вакцинована.

Протягом всієї історії люди успішно розробляли вакцини від ряду небезпечних для життя захворювань, включаючи менінгіт, правець, кір і поліомієліт.

На початку 1900-х років поліомієліт був глобальним захворюванням, щорічно паралізуючи сотні тисяч людей. До 1950 року були розроблені дві ефективні вакцини проти цієї хвороби. Але вакцинація в деяких частинах світу все ще не була досить поширеною, щоб зупинити поширення поліомієліту, особливо в Африці.

У 1980-х роках почалися спільні всесвітні зусилля щодо викорінення поліомієліту на планеті. Протягом декількох десятиліть вакцинація від поліомієліту охопила всі континенти. Мільйони людей були вакциновані, і в серпні 2020 року африканський континент був проголошений як вільний від поліомієліту. Проте поліомієліт залишається в Пакистані і Афганістані.