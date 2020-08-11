Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус під час брифінгу в Женеві.
Очільник ВООЗ пояснив, що говорити про суму інвестицій для розробки вакцини потрібно тільки в порівнянні з сумою збитку від пандемії.
“Тільки для цієї вакцини буде потрібно понад 100 млрд дол. США, щоб всі люди мали до неї доступ”, – сказав він.
Він пояснив, що, якщо дивитися на таку цифру окремо – вона може здаватися завищеною. Але якщо говорити про те, що країни Великої двадцятки вже виділили понад 10 трильйонів доларів фінансової допомоги для боротьби з наслідками пандемії – невеликою.
- Представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан вважає, що вакцина широкого застосування від коронавірусу може стати доступною в середині 2021-го року.
- Раніше Віктор Ляшко заявляв, що вакцина від коронавірусу COVID-19, яка розробляється китайською компанією, орієнтовно коштуватиме 1 тисячу гривень.