Вартість вакцини від коронавірусу COVID-19, за умови забезпечення всього населення Землі, потрібні інвестицій у сумі понад 100 мільярдів американських доларів.

Про це заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус під час брифінгу в Женеві.

Очільник ВООЗ пояснив, що говорити про суму інвестицій для розробки вакцини потрібно тільки в порівнянні з сумою збитку від пандемії.

“Тільки для цієї вакцини буде потрібно понад 100 млрд дол. США, щоб всі люди мали до неї доступ”, – сказав він.

Він пояснив, що, якщо дивитися на таку цифру окремо – вона може здаватися завищеною. Але якщо говорити про те, що країни Великої двадцятки вже виділили понад 10 трильйонів доларів фінансової допомоги для боротьби з наслідками пандемії – невеликою.