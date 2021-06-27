Для зараження штамом коронавірусу Delta достатньо всього 5-10 секунд. Якщо перебувати протягом цього часу поряд із зараженим, то є висока ймовірність захворіти COVID-19 з ризиком важкого протікання.

Про це заявила епідеміолог, експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград в ефірі телеканалу “Інтер”.

Вона зазначила, що Delta-штам на сьогодні є проблемою №1 на рівні Всесвітньої організації охорони здоров’я.

“Україна велика, але дуже серйозні проблеми є сьогодні в Росії. Ми розуміємо, що східні території, через міграційні процеси, є в зоні високого ризику поширення нового штаму. Збудник до нас може в будь-який момент прийти, але Україна спроможна впоратися”, – каже епідеміолог.

“Враховуючи контагіозність, ми бачимо за офіційними даними, які є опубліковані і озвучені фахівцями найвищого рівня ВООЗ, якщо для того, щоб сталось інфікування людини попереднім штамом потрібно було перебувати у зоні ризику зараження 15 хвилин і більше, то на сьогоднішній день, на превеликий жаль, зміни мутації призвели до того, що для того, щоб сталося зараження людини необхідно від 5 до 10 секунд”, – сказала Виноград.

Епідеміолог додала, що нові мутації коронавірусу ще будуть.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.