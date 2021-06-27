Про це заявила епідеміолог, експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград в ефірі телеканалу “Інтер”.
Вона зазначила, що Delta-штам на сьогодні є проблемою №1 на рівні Всесвітньої організації охорони здоров’я.
“Україна велика, але дуже серйозні проблеми є сьогодні в Росії. Ми розуміємо, що східні території, через міграційні процеси, є в зоні високого ризику поширення нового штаму. Збудник до нас може в будь-який момент прийти, але Україна спроможна впоратися”, – каже епідеміолог.
“Враховуючи контагіозність, ми бачимо за офіційними даними, які є опубліковані і озвучені фахівцями найвищого рівня ВООЗ, якщо для того, щоб сталось інфікування людини попереднім штамом потрібно було перебувати у зоні ризику зараження 15 хвилин і більше, то на сьогоднішній день, на превеликий жаль, зміни мутації призвели до того, що для того, щоб сталося зараження людини необхідно від 5 до 10 секунд”, – сказала Виноград.
Епідеміолог додала, що нові мутації коронавірусу ще будуть.
Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза контагіозніший, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталення виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.
На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.
Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявив, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.
- Напередодні представники ВООЗ під час брифінгу повідомили, що штам коронавірусу Delta, що вперше був зафіксований в Індії, виявлено вже в 92 країнах.
- Нову мутацію варіанту коронавірусу Delta+ виявили на початку червня. Зокрема, він зафіксований у чотирьох районах штату Махараштра в центральній частині Індії – Сіндхудург, Ратнагірі, Палгаре і Джалгаон.
- Штамом COVID-19 Delta+ (B.1.617.2.1), який Уперше виявили в Індії, можна заразитися, навіть якщо пройти повз носія вірусу без маски, не контактуючи з ним.