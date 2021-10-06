У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) оголосили про схвалення першої в історії вакцини проти малярії.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Малярія – інфекційне захворювання, від якого щороку помирає майже 500 тисяч осіб. Серед них – 260 тисяч дітей віком до 5 років.

Вакцина GlaxoSmithKline працює таким чином, що імунна система дитини бореться з Plasmodium falciparum, найбільш смертоносним із п’яти патогенів малярії, який найбільш поширений в Африці.

Важливо, що це не просто перша вакцина проти малярії, але взагалі перша вакцина проти будь-якого паразитарного захворювання.

Під час клінічних досліджень вакцина показала ефективність 50% проти важкого перебігу малярії в перший рік зі зниженням до нуля через чотири роки. Однак, під час досліджень не звертали уваги на рівень смертності у разі, якщо вакцина виявиться ефективною.

Наразі у світі смертність внаслідок зараження малярією – 50%.

При цьому, якщо такі щеплення робитимуть населенню у країнах з високим рівнем захворюваності малярією, це може попередити 5,4 млн випадків зараження та 23 тисячі смертей серед дітей віком до 5 років щороку.

Директор глобальної програми ВООЗ щодо боротьби з малярією Педро Алонсо назвав появу вакцини проти малярії – “історичною подією”.

Нову вакцину назвали Mosquirix. Її вводитимуть трьома дозами дітям віком від 5 до 17 місяців, а ще через 18 місяців – четверту дозу. Її вже випробували у таких країнах, як Кенія, Малаві, Гана.