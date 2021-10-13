У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) оголосили про створення групи з 26 експертів, які вивчатимуть походження коронавірусу та інших патогенів.

Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейєсус, повідомляє американське видання The Washington Post.

У ВООЗ пояснили, що йдеться про створення Науково-консультативної групи з питань походження нових патогенів (SAGO). До її складу увійдуть 26 експертів з різних частин світу. Зокрема — зі США та Китаю.

Наразі планується провести обговорення щодо створення групи, після чого ВООЗ оголосить про дату початку її роботи та основні цілі.

Основне завдання експертів — з’ясувати, де та за яких обставин коронавірусом заразилася перша людина.

Проте, Китай проти створення та діяльності такої групи. Вони вважають, що питання щодо походження коронавірусу вже розв’язано й немає сенсу продовжувати його вивчення.

“Якщо ви вважаєте, що SAGO дасть відповідь на запитання щодо походження SARS-CoV-2, то ви, на жаль, помиляєтесь, тому що в експертів практично немає шансів отримати доступ до інформації або розслідування на місці, тобто в Китаї”, – вважає Лоуренс Гостін, професор глобального медичного права в Джорджтаунському університеті.

Останнє дослідження щодо походження коронавірусу засвідчило, що версія стосовно можливого витоку з лабораторії в Ухані “дуже малоймовірна”, але очільник ВООЗ певен, що ця теорія недостатньо вивчена. Також він додав, що група SAGO – дорадчий орган, та не є “дублікатом попередньої місії”.

Серед запропонованих членів SAGO лише 10 раніше були в Китаї та займалися вивченням походження коронавірусу. Загалом, участь у роботі групи хотіли взяти понад 700 експертів.

Робота групи триватиме два роки. Учасники працюватимуть на волонтерських засадах. Вони збиратимуться раз на тиждень та аналізуватимуть отримані дані. Всі зустрічі будуть конфіденційними.

Окрім походження коронавірусу, вони звернуть увагу на вірус MERS, який з’явився у 2012 році тощо.

Адміністрація президента США Джо Байдена провела 90-денне дослідження щодо походження COVID-19. Проте у звіті чиновники розвідки США все ще розглядали як ймовірні теорії природну передачу вірусу від тварин до людей та витік з лабораторії. Вони не змогли визначити, яка з них є більше реальною.

Джо Байден заявив, що Китай свідомо не допускає розкриття правди щодо походження вірусу. Китайська сторона своєю чергою наполягає на тому, що була цілком прозорою та не заважала дослідникам ВООЗ, радше навпаки – допомагала їм.