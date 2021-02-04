Covid-19 Україна

оновлено 04.02.2021 о 17:02

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У ВООЗ відреагували на пожежу в COVID-відділенні запорізької лікарні

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге висловив співчуття у зв'язку з пожежею в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя.

Четвер, 4 лютого 2021, 17:48

Про це він написав у Twitter.

“З сумом дізнався про трагічну пожежу в інфекційній лікарні в Запоріжжі, де знаходяться пацієнти з COVID-19. Мої найщиріші співчуття тим, хто втратив близьких», – написав Клюге.

Постраждалим він побажав якнайшвидшого одужання.

 

  • 3 лютого о 23:25 у Запоріжжі сталася пожежа на першому поверсі лікувального корпусу обласної інфекційної лікарні. У пожежі загинуло четверо людей.
  • За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження через пожежу, що сталася на території Запорізької обласної інфекційної лікарні, де загинули лікар та три пацієнтки.
Теги: ВООЗ, Запоріжжя, лікарня, пожежа

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