У ВООЗ відреагували на пожежу в COVID-відділенні запорізької лікарні

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге висловив співчуття у зв'язку з пожежею в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя.

Про це він написав у Twitter.

“З сумом дізнався про трагічну пожежу в інфекційній лікарні в Запоріжжі, де знаходяться пацієнти з COVID-19. Мої найщиріші співчуття тим, хто втратив близьких», – написав Клюге.

Постраждалим він побажав якнайшвидшого одужання.