У ВООЗ відреагували на пожежу в COVID-відділенні запорізької лікарні

Про це він написав у Twitter.
“З сумом дізнався про трагічну пожежу в інфекційній лікарні в Запоріжжі, де знаходяться пацієнти з COVID-19. Мої найщиріші співчуття тим, хто втратив близьких», – написав Клюге.
Постраждалим він побажав якнайшвидшого одужання.
- 3 лютого о 23:25 у Запоріжжі сталася пожежа на першому поверсі лікувального корпусу обласної інфекційної лікарні. У пожежі загинуло четверо людей.
- За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження через пожежу, що сталася на території Запорізької обласної інфекційної лікарні, де загинули лікар та три пацієнтки.