Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Представниця ВООЗ Маргарет Гарріс під час брифінгу ООН повідомила, що штам, який назвали C.1.2., “викликає занепокоєння” організації. При цьому, у світі не зафіксовано швидку динаміку його поширення.
За інформацією національного інституту інфекційних захворювань в Південній Африці, новий штам зафіксували у всіх провінціях країни, але випадків відносно небагато.
Наразі у ВООЗ відстежують поширення нового штаму вірусу.
“Схоже, цей штам коронавірусу не поширюється”, – пояснили Гарріс.
Вірусолог Центральної кліматичної школи Сіднейського університету (Австралія) Меган Стейн пояснила, що в штамі С.1.2. є певні особливі мутації, яких немає в інших варіантах. Це означає, що вірус може мутувати й далі й перетворитися у більш небезпечний штам. Зокрема, мутація може впливати на швидкість поширення інфекції та імунну відповідь організму.
Аби впевнитися в безпечності цього штаму коронавірусу – потрібно провести ряд лабораторних тестів. Цей процес займає багато часу.
Чи ефективні вакцини проти коронавірусу проти штаму С.1.2 – невідомо.
- У Європейському Союзі наразі повністю вакцинували проти коронавірусу COVID-19 70% дорослого населення.