Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вивчає новий штам коронавірусу з Південної Африки C.1.2. Його вперше зафіксували в травні.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Представниця ВООЗ Маргарет Гарріс під час брифінгу ООН повідомила, що штам, який назвали C.1.2., “викликає занепокоєння” організації. При цьому, у світі не зафіксовано швидку динаміку його поширення.

За інформацією національного інституту інфекційних захворювань в Південній Африці, новий штам зафіксували у всіх провінціях країни, але випадків відносно небагато.

Наразі у ВООЗ відстежують поширення нового штаму вірусу.

“Схоже, цей штам коронавірусу не поширюється”, – пояснили Гарріс.

Вірусолог Центральної кліматичної школи Сіднейського університету (Австралія) Меган Стейн пояснила, що в штамі С.1.2. є певні особливі мутації, яких немає в інших варіантах. Це означає, що вірус може мутувати й далі й перетворитися у більш небезпечний штам. Зокрема, мутація може впливати на швидкість поширення інфекції та імунну відповідь організму.

Аби впевнитися в безпечності цього штаму коронавірусу – потрібно провести ряд лабораторних тестів. Цей процес займає багато часу.

Чи ефективні вакцини проти коронавірусу проти штаму С.1.2 – невідомо.