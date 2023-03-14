У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що можна буде оголосити про закінчення пандемії коронавірусу COVID-19 вже у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

Зазначається, що 11 березня 2023 року виповнилося три роки відтоді, як організація вперше назвала спалах COVID-19 пандемією.

“Це був знаменний момент, який привернув увагу світових ЗМІ. Однак, з точки зору ВООЗ, набагато важливіший момент настав за шість тижнів до цього, 30 січня 2020 року, коли я оголосив надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я міжнародного значення”, — сказав генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреїсус.

Він зазначив, що тоді зареєстрували менш як 100 випадків COVID-19 за межами Китаю. Крім того, не було жодного смертельного випадку в інших країнах світу.

Протягом трьох років, за офіційними даними, майже 7 мільйонів людей померли від COVID-19. Проте у ВООЗ припустили, що справжня кількість смертей більша. Тедрос Адхан Гебреїсус зауважив, що вперше щотижнева кількість зареєстрованих смертей нижча, ніж коли три роки тому вперше було використане слово “пандемія”.

“Я впевнений, що в якийсь момент цього року ми зможемо сказати, що COVID-19 закінчився і як надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров’я міжнародного значення, і як пандемія”, — додав гендиректор ВООЗ.

Питання про те, як почалася пандемія, залишається без відповіді. На думку гендиректора, причина цього — відсутність співпраці з боку Китаю.