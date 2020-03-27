Про це повідомила пресслужба ВООЗ.
“Курці, ймовірно, будуть більш уразливі для COVID-19, так як сам акт куріння означає, що пальці і, можливо, заражені сигарети стикаються з губами, що збільшує ймовірність передачі вірусу з рук у рот”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у курців також можуть бути захворювання легенів або зниження їх об’єму, що значно збільшує ризик серйозних ускладнень.
Крім того, курильні приналежності, такі як кальяни, зроблені з мундштуків і шлангів, можуть сприяти передачі COVID-19 в громадських і соціальних умовах.
- Раніше повідомлялось, що куріння, вейпінг і вживання наркотиків можуть збільшити ризики захворювання коронавірусом Covid-19.