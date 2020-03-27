У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що курці є більш уразливими перед загрозою короновірусу COVID-19.

Про це повідомила пресслужба ВООЗ.

“Курці, ймовірно, будуть більш уразливі для COVID-19, так як сам акт куріння означає, що пальці і, можливо, заражені сигарети стикаються з губами, що збільшує ймовірність передачі вірусу з рук у рот”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у курців також можуть бути захворювання легенів або зниження їх об’єму, що значно збільшує ризик серйозних ускладнень.

Крім того, курильні приналежності, такі як кальяни, зроблені з мундштуків і шлангів, можуть сприяти передачі COVID-19 в громадських і соціальних умовах.