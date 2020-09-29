Про це на брифінгу організації заявив Майкл Райан, директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я.

Він пояснив, що реальна смертність внаслідок зараження коронавірусом, найімовірніше вища, ніж вказано в офіційній статистиці.

Так, згідно з даними статистичного сайту Worldometer, кількість смертей від COVID-19 в світі перевищила позначку в 1 млн осіб.

“Коли ви щось рахуєте, ви ніколи не порахуєте ідеально, але я можу вас запевнити, що нинішні показники, ймовірно, нижчі реальних”, – сказав він.

На сьогоднішній день, за даними статистичного сайту Worldometer, від ускладнень, викликаних COVID-19 померли 1 005 057 осіб.

З початку пандемії в світі діагностували майже 33,5 млн випадків зараження коронавірусом.