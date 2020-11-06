Про це повідомляє видання Medical Xpress.
За словами Клюге, впродовж декількох днів в європейському регіоні очікується мільйон нових заражень вірусом. В організації спостерігають поступове збільшення нових випадків.
“Ми дійсно бачимо спалах… у тому сенсі, що потрібно всього декілька днів, щоб у європейському регіоні кількість нових заражень зросла на один мільйон випадків”, – заявив Клюге.
Представник ВООЗ підкреслив, що кількість летальних випадків так само зростає, що становить загрозу для жителів усіх європейських країн.
- Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус пішов на карантин після того, як дізнався, що контактував з хворим на COVID-19.