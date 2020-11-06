Директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Європі Ханс Клюге заявив, що у європейських країнах зафіксовано масштабний спалах коронавірусу. За його словами, про це свідчить статистика нових заражень.

Про це повідомляє видання Medical Xpress.

За словами Клюге, впродовж декількох днів в європейському регіоні очікується мільйон нових заражень вірусом. В організації спостерігають поступове збільшення нових випадків.

“Ми дійсно бачимо спалах… у тому сенсі, що потрібно всього декілька днів, щоб у європейському регіоні кількість нових заражень зросла на один мільйон випадків”, – заявив Клюге.

Представник ВООЗ підкреслив, що кількість летальних випадків так само зростає, що становить загрозу для жителів усіх європейських країн.