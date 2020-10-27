Про це повідомив регіональний директор європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге у Twitter.
“Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з інфекцією, тому їх слід відкривати. Під
найбільший вплив потрапляють діти, що знаходяться у важкій життєвій ситуації”, – зазначив він.
Нагадаємо, що очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адганом Гебреесус закликав не політизувати тему пандемії коронавірусу COVID-19, оскільки це не допоможе зупинити його поширення. Гебреесус закликав лідерів країн світу діяти швидко в умовах пандемії. Але при цьому – дотримуватись рекомендацій ВООЗ і не політизувати цю тему.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я надали звіт, в якому сказано, що за тиждень у світі було зафіксовано рекордну кількість нових випадків захворювань на COVID-19.