Масове закриття шкіл суттєво не сприяє боротьбі з коронавірусом COVID-19. Тому заклади шкільної освіти можуть повноцінно працювати.

Про це повідомив регіональний директор європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге у Twitter.

“Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з інфекцією, тому їх слід відкривати. Під

найбільший вплив потрапляють діти, що знаходяться у важкій життєвій ситуації”, – зазначив він.

Нагадаємо, що очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адганом Гебреесус закликав не політизувати тему пандемії коронавірусу COVID-19, оскільки це не допоможе зупинити його поширення. Гебреесус закликав лідерів країн світу діяти швидко в умовах пандемії. Але при цьому – дотримуватись рекомендацій ВООЗ і не політизувати цю тему.