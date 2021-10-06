Експертка і епідеміолог, яка відповідає за боротьбу з епідемією COVID-19 у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керховен, заявила, що COVID-19 все ще не під контролем, і багато людей помилково вважають, що пандемія майже закінчилася.

Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

За словами Марії Ван Керховен, минулого тижня у всьому світі було зареєстровано 3,1 мільйона нових випадків зараження і 54 000 смертей, а реальні цифри, ймовірно, набагато вище.

“Ситуація, як і раніше надто динамічна. І це тому що у нас немає контролю над цим вірусом. Ми повністю перебуваємо в епіцентрі цієї пандемії … У деяких містах ми бачимо, що відділення інтенсивної терапії та лікарні переповнені, люди вмирають, а на вулицях люди поводяться так, як ніби (епідемія) повністю закінчилася”, – підкреслила американський епідеміолог під час прямої трансляції.

Експертка також підкреслила, що вмирають в основному ті люди, які не були вакциновані.

Ще Марія Ван Керховен закликала людей не вірити неправдивій інформації, яку поширюють у соцмережах щодо вакцинації проти COVID-19.