Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що в найближчі дні новий коронавірус може поширитися на інші частини Китаю і за межі країни.

Про це сказав представник ВООЗ Тарік Ясаревіч, повідомляє Reuters.

“У найближчі дні слід очікувати нових випадків в інших частинах Китаю і, можливо, в інших країнах”, – сказав він.

Зазначається, що до теперішнього часу в Китаї вірус в основному концентрувався в місті Ухань, де, як вважається, він з’явився на ринку морепродуктів, хоча окремі випадки були зареєстровані в Шанхаї та Пекіні.

Ясаревіч додав, що нові випадки з’являться, коли Китай посилить моніторинг.

“Якщо ви збільшите моніторинг і тестування, ви, ймовірно, отримаєте нові цифри”, – сказав він.

Нагадаємо, в Китаї поширюється невідомий раніше вірус, який призводить до пневмонії. Уже зафіксовано один летальний випадок, більше 200 випадків інфікування.

Медики прийшли до висновку, що вірус може бути спровокований патогеном з сімейства коронавірусів. Внаслідок зараження може розвиватися пневмонія і виникати проблеми з диханням.