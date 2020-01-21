Про це сказав представник ВООЗ Тарік Ясаревіч, повідомляє Reuters.
“У найближчі дні слід очікувати нових випадків в інших частинах Китаю і, можливо, в інших країнах”, – сказав він.
Зазначається, що до теперішнього часу в Китаї вірус в основному концентрувався в місті Ухань, де, як вважається, він з’явився на ринку морепродуктів, хоча окремі випадки були зареєстровані в Шанхаї та Пекіні.
Ясаревіч додав, що нові випадки з’являться, коли Китай посилить моніторинг.
“Якщо ви збільшите моніторинг і тестування, ви, ймовірно, отримаєте нові цифри”, – сказав він.
Нагадаємо, в Китаї поширюється невідомий раніше вірус, який призводить до пневмонії. Уже зафіксовано один летальний випадок, більше 200 випадків інфікування.
Медики прийшли до висновку, що вірус може бути спровокований патогеном з сімейства коронавірусів. Внаслідок зараження може розвиватися пневмонія і виникати проблеми з диханням.
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) в середу, 22 січня, скликає термінове засідання комітету експертів, щоб визначити, чи є спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом в Китаї, міжнародним надзвичайним станом.