Його слова наводить сайт ВООЗ.

“Це не остання пандемія. Історія вчить нас, що спалахи і пандемії – реалії життя. Але коли трапиться наступна пандемія, світ має бути готовим, краще готовим, ніж цього разу. Протягом останніх років багато країн добилося величезних успіхів у медицині, але водночас знехтувало основними системами суспільної охорони здоров’я, які є базою для реагування на спалахи інфекційних захворювань”, – сказав Гебрейесус.

Він вважає, що протягом останніх років багато країн добилися величезних успіхів в медицині, але при зіткненні з коронавірусом більшість країн знехтувала своїми основними системами суспільної охорони здоров’я, які є основою для реагування на спалахи інфекційних захворювань.

За даними інституту Джона Хопкінса, кількість заражених коронавірусом в світі перевищило 27 мільйонів осіб.