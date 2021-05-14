Про це повідомляє ВВС.
Голова ВООЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус, повідомив, що у світі непропорційна кількість вакцин проти коронавірусу у різних країнах. За його словами, бідні країни зуміли скупити більшу частину постачання вакцин, а бідним нічого не залишилось. Це пов’язано з тим, що кожна країна намагається вакцинувати якомога більшу кількість власного населення.
За його словами, він розуміє, що багато країн хочуть вакцинувати своїх дітей та підлітків:
“Прямо зараз я закликаю переглянути це рішення… В країнах з низьким рівнем доходів запасів вакцини проти коронавірусу було недостатньо навіть для імунізації медичних працівників, а в лікарнях недостатньо місць для хворих, які терміново потребують допомоги”.
У понеділок Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) розширило дозвіл на використання вакцини в екстрених випадках для молодшої вікової групи. Консультативна група Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) розглянула ці дані і вирішила рекомендувати використання вакцини у новій віковій групі.
В четвер радники з питань вакцинації Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC) проголосували за рекомендації щодо використання вакцини Pfizer / BioNTech проти коронавірусу для підлітків від 12 до 15 років.
- Європейська комісія офіційно затвердила контракт із американською фармацевтичною компанією Pfizer та німецькою BioNTech про постачання ще 1,8 млрд доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- На Всесвітньому конгресі вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) препарат компанії Moderna і Національного інституту здоров’я США (NIH) визнали найкращою вакциною проти COVID-19.