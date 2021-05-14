У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) закликали багаті країни спочатку поділитися вакцинами проти коронавірусу COVID-19 з іншими країнами в рамках ініціативи Covax, а після цього робити щеплення дітям та підліткам.

Про це повідомляє ВВС.

Голова ВООЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус, повідомив, що у світі непропорційна кількість вакцин проти коронавірусу у різних країнах. За його словами, бідні країни зуміли скупити більшу частину постачання вакцин, а бідним нічого не залишилось. Це пов’язано з тим, що кожна країна намагається вакцинувати якомога більшу кількість власного населення.

За його словами, він розуміє, що багато країн хочуть вакцинувати своїх дітей та підлітків:

“Прямо зараз я закликаю переглянути це рішення… В країнах з низьким рівнем доходів запасів вакцини проти коронавірусу було недостатньо навіть для імунізації медичних працівників, а в лікарнях недостатньо місць для хворих, які терміново потребують допомоги”.

У понеділок Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) розширило дозвіл на використання вакцини в екстрених випадках для молодшої вікової групи. Консультативна група Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC) розглянула ці дані і вирішила рекомендувати використання вакцини у новій віковій групі.

В четвер радники з питань вакцинації Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC) проголосували за рекомендації щодо використання вакцини Pfizer / BioNTech проти коронавірусу для підлітків від 12 до 15 років.