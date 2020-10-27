Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адганом Гебреесус закликав не політизувати тему пандемії коронавірусу COVID-19, оскільки це не допоможе зупинити його поширення.

Про це він сказав під час брифінгу.

Гебреесус закликав лідерів країн світу діяти швидко в умовах пандемії. Але при цьому – дотримуватись рекомендацій ВООЗ і не політизувати цю тему.

“Там, де був політичний поділ на національному рівні; там, де була кричуща неповага до науки і фахівців в області охорони здоров’я, поширилася плутанина, збільшилася кількість випадків захворювання і смертності. Ось чому я неодноразово говорив: припиніть політизацію COVID-19”, – сказав Гебреесус.

Він зазначив, що пандемія COVID-19 – це “не політичний футбол”.

“Видавання бажаного за дійсне або умисне відволікання уваги не зменшать передачу вірусу і не врятують життя. Що врятує життя, так це наука, рішення і солідарність”, – резюмував голова ВООЗ.