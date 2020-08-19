Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус закликав рівномірно розподілити в світі вакцину від коронавірусу, щоб уникнути якогось націоналізму в цьому аспекті.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Гебрейесус зазначив, що ВООЗ працює над планом рівномірного розподілу вакцини, яка виявиться ефективною і безпечною.

“Нам потрібно запобігти націоналізму з приводу вакцини. Насправді із стратегічної і глобальної точки зору в інтересах кожної країни ділитися не нескінченними запасами. Ніхто не буде в безпеці, поки всі не будуть в безпеці”, – сказав Гебрейесус.

З огляду на те, що в деяких країнах вже заявили про те, що вакцина від коронавірусу готова, в ВООЗ пропонують на першій фазі пропорційно розподілити вакцину серед країн, які брали участь в її створенні.

У другій фазі вакцину пропонують постачати в країни, яким загрожує найбільша епідеміологічна небезпека.

Глава ВООЗ вважає, що в першу чергу вакцину від коронавірусу повинні отримати медпрацівники і люди старші 65 років.

“Якщо ми не захистимо цих людей з групи підвищеного ризику від вірусу всюди і одночасно, ми не зможемо стабілізувати системи охорони здоров’я і відновити світову економіку”, – сказав він.

Росія стверджує, що розробила “першу в світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.