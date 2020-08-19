Про це повідомляє американське видання The Hill.
Гебрейесус зазначив, що ВООЗ працює над планом рівномірного розподілу вакцини, яка виявиться ефективною і безпечною.
“Нам потрібно запобігти націоналізму з приводу вакцини. Насправді із стратегічної і глобальної точки зору в інтересах кожної країни ділитися не нескінченними запасами. Ніхто не буде в безпеці, поки всі не будуть в безпеці”, – сказав Гебрейесус.
З огляду на те, що в деяких країнах вже заявили про те, що вакцина від коронавірусу готова, в ВООЗ пропонують на першій фазі пропорційно розподілити вакцину серед країн, які брали участь в її створенні.
У другій фазі вакцину пропонують постачати в країни, яким загрожує найбільша епідеміологічна небезпека.
Глава ВООЗ вважає, що в першу чергу вакцину від коронавірусу повинні отримати медпрацівники і люди старші 65 років.
“Якщо ми не захистимо цих людей з групи підвищеного ризику від вірусу всюди і одночасно, ми не зможемо стабілізувати системи охорони здоров’я і відновити світову економіку”, – сказав він.
Росія стверджує, що розробила “першу в світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.
- Представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан вважає, що вакцина широкого застосування проти коронавірусу може стати доступною в середині 2021-го року.
- Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи заявив, що нова вакцина від коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна і ефективна.
- У Німеччині розкритикували і поставили під сумнів заяву Росії про створення першої в світі вакцини проти нового коронавируса COVID-19.