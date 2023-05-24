24 травня асамблея Всесвітньої організації охорони здоров’я ухвалила резолюцію, якою засуджує агресію Росії проти України, зокрема й напади на заклади охорони здоров’я.

Джерело: Reuters

Рішення було прийнято 80 голосами проти 9, 52 країни утрималися і 36 були відсутні.

Пропозиція під керівництвом Заходу, висунута на щорічній зустрічі агентства ООН, також закликала до оцінки впливу агресії Росії на сектор охорони здоров’я.

Росія подала зустрічну пропозицію щодо визнання “надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я в Україні”, але не згадала про свою роль у війні. Ця пропозиція була відхилена асамблеєю одразу 62 голосами.

Після голосування російський представник заявив асамблеї, що не проти роботи ВООЗ в Україні, але проти “політизації” цього органу.

Представник України назвав голосування “знаком надії” для громадян, які потребують медичної допомоги, і віхою в продовженні роботи ВООЗ в країні.

Під час підготовки до подвійного голосування напруга була високою.

Посол Великої Британії Саймон Менлі звинуватив Росію в поширенні “дезінформації” на асамблеї, а російський посадовець підтвердив, що РФ поширювала брошури, в яких звинувачували українські війська в нападах на медичні установи в частинах країни, які вона контролює.

Голосування повторює минулорічні засідання, коли також було представлено два набори пропозицій, тоді резолюція під керівництвом Заходу була прийнята 88 голосами і 12 висловилися “проти”.