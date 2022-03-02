У ворога захопили два винищувачі, а піхота забрала кинуту техніку

У результаті запеклих боїв у Київській області українські воїни знищили обидва літаки окупантів Су-35С. Це сталося після боротьби винищувачів МіГ-29 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України.

Про це повідомляють Генеральний штаб ЗСУ.

МіГ-29 разом із ракетами класу “повітря-повітря” відпрацювали зенітні керовані ракети комплексу С-300. Вони належали місцевій зенітній ракеті бригаді повітряного командування “Центр”. На жаль, українська сторона під час бою втратила один МіГ-29. Наразі його пілота шукають.

“Поки що ворог переважає у кількості та якості авіатехніки та озброєння, але не майстерності. Повітряні Сили роблять усе можливе, аби очистити українське небо від ворожої присутності”, ㅡ кажуть у Генштабі.

Зокрема піхота Збройних сил України захопили покинуту техніку. Тепер колона техніки окупантів перебуває у відповідальності однієї з українських бригад і послужить українським воїнам.