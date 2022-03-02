У ворога захопили два винищувачі, а піхота забрала кинуту техніку

Про це повідомляють Генеральний штаб ЗСУ.
МіГ-29 разом із ракетами класу “повітря-повітря” відпрацювали зенітні керовані ракети комплексу С-300. Вони належали місцевій зенітній ракеті бригаді повітряного командування “Центр”. На жаль, українська сторона під час бою втратила один МіГ-29. Наразі його пілота шукають.
“Поки що ворог переважає у кількості та якості авіатехніки та озброєння, але не майстерності. Повітряні Сили роблять усе можливе, аби очистити українське небо від ворожої присутності”, ㅡ кажуть у Генштабі.
Зокрема піхота Збройних сил України захопили покинуту техніку. Тепер колона техніки окупантів перебуває у відповідальності однієї з українських бригад і послужить українським воїнам.
- Нагадаємо, Херсон перебуває на межі гуманітарної катастрофи через російських окупантів. Місто потребує “зеленого коридору”, аби вивезти поранених та вбитих, завезти до міста медикаменти та харчі.
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія може запровадити на своїй території воєнний стан.
- Російські окупанти настільки здають позиції, що вирішили шкодити мирному населенню. Загарбники почали розкидати вибухівку, яку ховають в іграшки.
- Також українців попереджають, що російський окупант готує інформаційні диверсії. Вони планують запустити фейки, що нібито керівництво та уряд здали Україну.
- Збройні Сили України на окремих напрямках починають перехоплювати ініціативу у російських окупантів. Ворог намагається зберегти боєздатність своїх підрозділів, розуміючи, що “легкої прогулянки” не вийшло.