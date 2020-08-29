В смт. Ворзель (Ірпінський район, Київська область) пологовий будинок закрили на карантин через зафіксований випадок коронавірусної інфекції.

Про це в Facebook повідомив перший заступник очільника міста Ірпінь Олександр Маркушин.

У повідомленні сказано, що на карантин закривають пологовий будинок Ірпінської центральної лікарні, який знаходиться у Ворзелі.

Коронавірус діагностували у однієї з породіль, але тільки за допомогою ПЛР-діагностики.

Так, в ніч з середи на четвер породіллю доставили до пологового будинку з загрозою переривання вагітності.

Їй необхідно було терміново зробити кесарів розтин на 38-му тижні вагітності. Оскільки у жінки була висока температура – їй зробили експрес-тест на коронавірус. Він виявився негативним.

Після операції вона здала аналіз на ПЛР. Він виявився позитивним.

З огляду на те, що до моменту отримання результатів тесту породілля контактувала з лікарями – тепер пологовий будинок закривають на карантин на два тижні.

В цілому, з породіллею, інфікованою коронавірусом, могли контактувати 10 медиків і 20 інших вагітних.

Тих медиків, які точно з нею контактували – вже відправили на самоізоляцію.

Всім 30 людям, які могли контактувати із зараженою, зроблять ПЛР-тести.