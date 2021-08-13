Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Серед цих пацієнтів – 51% тих, кого госпіталізують через ускладнення, пов’язані з зараженням коронавірусом. Це такі штати, як Алабама, Арканзас, Флорида, Джорджія, Невада, Техас та Міссісіпі.

Аби попередити новий сплеск захворюваності, в штатах знову ввели масковий режим та заходи із соціального дистанціювання.

“Минулого тижня у Флориді було більше випадків зараження коронавірусом, ніж у всіх 30 штатах з найнижчими показниками зараження разом взятими. Тільки у Флориді та Техасі — майже 40% нових випадків госпіталізацій по всій країні”, – повідомив координатор Білого дому щодо боротьби із коронавірусом Джефф Зіентс.

Найбільша кількість пацієнтів з коронавірусом у реанімаціях — в штатах Флорида, Міссісіпі, Луїзіана. Зайнята майже половина місць.

У різних штатах 98 – 99% нових випадків заражень коронавірусом – серед невакцинованих громадян.

Наразі в США приблизно 113 тисяч нових випадків зараження коронавірусом, що на 24% більше, ніж тижнем раніше. Кількість госпіталізацій в країні зросла на 31% (до 9,7 тис. на добу), а кількість смертей — понад 450 на добу (на 22% більше, ніж минулого тижня).

Якщо раніше кількість нових випадків зараження коронавірусу фіксували, як правило, тільки в чотирьох штатах, то тепер штам Delta активно поширюється в 90% штатів.

13 серпня Управління США з контролю над харчовими продуктами та ліками (FDA) санкціонувало застосування додаткової, бустерної, дози вакцини проти коронавірусу COVID-19 для людей з ослабленим імунітетом.

Третє щеплення можна буде робити вакцинами Pfizer-BioNTech та Moderna.

Нове правило стосується людей, які перенесли трансплантацію органів, а також тих, “у кого діагностовані стани, які, як вважається, мають еквівалентний рівень імунодефіциту”.