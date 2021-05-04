Вісім азіатських левів в зоологічному парку Неру в Хайдарабаді отримали позитивний результат тесту на коронавірус, що є першим відомим випадком зараження котячих в Індії.

Про це повідомляє індійська газета The Hindu.

В кінці квітня доглядачі помітили, що у левів з’явилися такі симптоми, як сухий кашель, виділення з носа і втрата апетиту, і невдовзі попередили ветеринарну бригаду. Ветеринари взяли зразки мазків з ротоглотки котячих і відправили їх в Центр клітинної і молекулярної біології (CCMB). У Центрі повідомили представникам зоопарку, що тести RT-PCR цих великих кішок виявилися позитивними.

CCMB також проведе докладне дослідження зразків для секвенування генома, щоб з’ясувати, чи був штам узятий від людини чи ні.

Вчені порадили чиновникам вжити заходи обережності і якомога швидше почати лікувати левів. Керівництво зоопарку, ймовірно, також проведе комп’ютерну томографію левів, щоб дізнатися, як інфекція впливає на їхні легені.

Асоціація тваринників Фінляндії у співпраці з Університетом Гельсінкі розробляє вакцину проти коронавірусу для норок і єнотовидних собак.