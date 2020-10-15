Про це повідомляє The Guardian.
У виданні зазначили, що Франція – остання країна Європи, яка посилила карантин у зв’язку з другою хвилею коронавірусу COVID-19.
Обмеження ввели після того, як не вдалося нормалізувати зростаючу динаміку госпіталізованих людей з коронавірусом і смертність внаслідок зараження COVID-19.
Макрон пояснив, що з суботи, 17 вересня, в Парижі, Руані, Ліллі, Сент-Етьєні, Ліоні, Греноблі, Монпельє, Марселі та Тулузі вводять комендантську годину з 21:00 до 6:00.
Попередньо, комендантську годину введуть на чотири тижні.
Порушників обіцяють штрафувати на 135 євро.
- Раніше повідомлялося, що уряд Франції ухвалив рішення посилити карантинні обмеження в чотирьох містах у зв’язку зі спалахом COVID-19.