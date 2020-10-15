Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про введення комендантської години в деяких великих містах країни. Це обмеження пов'язане зі спалахом COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

У виданні зазначили, що Франція – остання країна Європи, яка посилила карантин у зв’язку з другою хвилею коронавірусу COVID-19.

Обмеження ввели після того, як не вдалося нормалізувати зростаючу динаміку госпіталізованих людей з коронавірусом і смертність внаслідок зараження COVID-19.

Макрон пояснив, що з суботи, 17 вересня, в Парижі, Руані, Ліллі, Сент-Етьєні, Ліоні, Греноблі, Монпельє, Марселі та Тулузі вводять комендантську годину з 21:00 до 6:00.

Попередньо, комендантську годину введуть на чотири тижні.

Порушників обіцяють штрафувати на 135 євро.