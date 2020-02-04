У ВОЗ заявили, що за 20 років кількість хворих на рак може зрости на 60 %

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що число випадків захворювань на рак при збереженні нинішніх тенденцій в найближчі десятиліття збільшиться на 60 %.

Про це повідомила пресслужба ВООЗ.

Найбільше збільшення (на 81 %) станеться в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, де показники виживаності в даний час найнижчі.

За даними фахівців, це пов’язано з тим, що цим країнам довелося зосередити обмежені ресурси охорони здоров’я на боротьбі з інфекційними захворюваннями і поліпшенні здоров’я матері і дитини, одночас, медзаклади не мають обладнання для профілактики, діагностики та лікування раку.

“Це заклик до дії для всіх нас, що потрібно зайнятися неприпустимою нерівністю між онкологічними службами в багатих і бідних країнах. Якщо люди мають доступ до системи первинної медичної допомоги та довідкової системи, тоді рак можна виявити на ранній стадії, ефективно лікувати і вилікувати. Рак не повинен бути смертним вироком ні для кого, ніде”, – наголосив помічник генерального директора ВООЗ Рен Мінхуей.