Народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Представник президента у ВР Федір Веніславський повідомив, що робоча група, яка розглядає питання оплати праці військовослужбовців, вже "накреслила" подальші кроки, які можуть вважатися суспільством та військовими як "абсолютно адекватні".

Джерело: прессконференція “Укрінформу”.

За словами Веніславського, робоча група провела вже декілька засідань, під час яких депутати, представники сектору безпеки та оборони розглянули конкретні питання, “пов’язані зі справедливим та пропорційним рівнем забезпечення грошовим утриманням військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання, та військовослужбовців, які перебувають в тилу і також виконують певні службові завдання”.

Депутат зауважив, що скоро пройде брифінг керівників цієї робочої групи, де будуть представлені наявні напрацювання щодо виплат.

“Але вже за результатами роботи цієї робочої групи вдалося напрацювати алгоритми, які, я думаю, будуть сприйняті суспільством і військовими як абсолютно адекватні, справедливі тим внескам, які роблять відповідні військовослужбовці і представники інших складових військових формувань сектору безпеки й оборони в нашу перемогу”, – сказав Веніславський.