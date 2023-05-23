Джерело: прессконференція “Укрінформу”.
За словами Веніславського, робоча група провела вже декілька засідань, під час яких депутати, представники сектору безпеки та оборони розглянули конкретні питання, “пов’язані зі справедливим та пропорційним рівнем забезпечення грошовим утриманням військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання, та військовослужбовців, які перебувають в тилу і також виконують певні службові завдання”.
Депутат зауважив, що скоро пройде брифінг керівників цієї робочої групи, де будуть представлені наявні напрацювання щодо виплат.
“Але вже за результатами роботи цієї робочої групи вдалося напрацювати алгоритми, які, я думаю, будуть сприйняті суспільством і військовими як абсолютно адекватні, справедливі тим внескам, які роблять відповідні військовослужбовці і представники інших складових військових формувань сектору безпеки й оборони в нашу перемогу”, – сказав Веніславський.
- Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради підтримав створення робочої групи, яка має оперативно напрацювати механізм повернення доплат військовим. Порошенко нагадав, що скасовані доплати були запроваджені у перші дні повномасштабного вторгнення указом президента, і “Верховна Рада своїм рішенням відновила справедливість”.
- Народні депутати з фракції “Європейська солідарність” ініціюють поправки до закону, які дозволяють перерозподілити понад 90 мільярдів гривень на доплати 30 тисяч військовим.