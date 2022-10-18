Народний депутат України Олексій Гончаренко подав до Верховної Ради України проєкт постанови про розірвання дипломатичних відносин з Іраном та визнання його державою-спонсором тероризму.

Про це Олексій Гончаренко повідомив у Telegram.

“Подав у Верховну Раду проєкт постанови про розірвання дипломатичних відносин з Іраном та визнання його державою-спонсором тероризму”, – написав Олексій Гончаренко.

Відтак зазначив, що Верховна Рада України має звернутись до ООН, Європарламенту, Парламентських Асамблей ОБСЄ, НАТО та ОЧАЕС, до урядів світу з закликом вжити необхідних заходів, визнати Іран країною-спонсором тероризму і посилити санкції.

Зокрема, нардеп наголосив, що Іран постачає до Росії дрони, які потім вбивають мирних мешканців України. Також він додав, що є інформація, що ця країна готується передати Росії балістичні ракети, які вражають цілі на відстані від 300 до 700 км.

“США вже визнали Іран державою-спонсором тероризму. Тому Україна може поставити це питання на національному законодавчому рівні. А також вимагати прийняття таких рішень іншими державами. Це надзвичайно важливе рішення, сподіваюсь, що Верховна Рада якомога скоріше розгляне постанову”, – зауважив Олексій Гончаренко.

Варто зазначити, що Сполучені Штати Америки погоджуються з оцінками Великої Британії та Франції про те, що постачання іранських безпілотників РФ порушує резолюцію Ради Безпеки ООН, яка схвалила ядерну угоду 2015 року між Іраном і шістьма державами, заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател.

Він нагадав, що раніше французькі та британські союзники публічно запропонували оцінку того, що постачання Іраном цих БПЛА для РФ є порушенням резолюції Ради Безпеки ООН №2231.

Минулими тижнями Україна повідомила про низку атак РФ з використанням безпілотників іранського виробництва Shahed-136. Поки Іран заперечує постачання безпілотників РФ, Кремль не коментує інформацію.

Державний департамент оцінив, що іранські безпілотники були використані 17 жовтня під час ранкової атаки на столицю України Київ. Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр також звинуватила Тегеран у брехні стосовно того, що РФ не використовує іранські безпілотники в Україні.