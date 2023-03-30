Про це він повідомив виданню “Фокус”.
Зауважимо, що наразі документ у Верховній Раді не зареєстрували. Народний депутат доробляє деталі законодавчої ініціативи.
Як сказав Веніславський, якщо військовозобовʼязаний не прийшов до територіального центру комплектування двічі поспіль, то його особисті дані — імʼя, прізвище та інші ідентифікаційні ознаки мають право оприлюднити. Втім, нардеп уточнив, що якщо чоловік таки виконає зобов’язання, то інформацію з реєстру приберуть.
“Якщо людина була належним чином, можливо через той же месенджер, поінформована і підтвердила, що отримала виклик до ТЦК, але не зʼявилася, то це означає, що вона свідомо не виконує свій конституційний обовʼязок захищати Батьківщину”, — сказав парламентар.
Оприлюднення особистих даних, як додав Веніславський, може виконувати функцію певного суспільного тиску на чоловіка, який ухиляється від прибуття до ТЦК.
Нардеп пояснив, що у ВР тільки почали працювати над законодавчими ініціативами на кшталт цієї. Тому, очікувати на оформлення конкретних законопроєктів можна лише за місяць-два.
- У Верховній Раді працюють над вдосконаленням законодавчих підстав для вручення повісток. Розглядається можливість здійснювати мобілізацію онлайн: надсилати повістки у месенджери.
- На тимчасово окупованій території України російські окупанти продовжують примусові мобілізаційні заходи.
- У Російській Федерації триває прихована мобілізація, відтак Росії щомісяця вдається мобілізувати близько 20 тисяч росіян.
- У тимчасово окупованому Криму все частіше вручають повістки місцевим мешканцям, а темпи так званої “часткової мобілізації” РФ зростають.