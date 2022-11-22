Сьогодні, 22 листопада, у Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону, що має на меті заборону діяльності Російської православної церкви на території України.

Про це повідомила нардепка від фракції “Європейська Солідарність” Ірина Фріз у Fаcebook.

“Сьогодні за ініціативи Миколи Княжицького разом з колегами з фракції “Європейська Солідарність” зареєстрували проєкт закону, що має на меті заборону діяльності Російської православної церкви на території України”, – повідомила нардепка.

А також додала, що даним законом передбачається повна заборона будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ.

За словами Ірини Фраз, метою законопроєкту є запобігання загрозам національній безпеці України та забезпечення порядку, адже занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність і адвокатувала всі дії злочинного російського режиму.

“Діяльність православних релігійних організацій в Україні має проводитись з урахуванням Патріаршого та Синодального Томосу, наданого Українській Православній Церкві та Українській державі. Звільнення України від РПЦ це ще один крок до вільної та незалежної України”, – наголосила народна депутатка України.

Зазначимо, що сьогодні, 22 листопада, Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві. Обшуки на території Києво-Печерської Лаври СБУ проводить спільно з Нацполіцією та Нацгвардією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Раніше Служба безпеки розпочала кримінальне провадження щодо інциденту, який стався 12 листопада 2022 року в одному з храмів Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра”. Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези російського пропагандистського характеру.