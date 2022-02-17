Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада України.

Нагадаємо, що раніше, 27 січня, народні депутати вже розглядали рішення про відставку Сенниченка з посади. Однак через технічні проблеми їм забракло голосів.

Як і минулого разу, сьогодні Сенниченко був відсутній на засіданні парламенту. Через що не доповідав перед голосуванням за його звільнення.

Варто зазначити, що Дмитро Сенниченко очолив Фонд державного майна у 2019 році. У листопаді 2021 року він подав заяву про звільнення з посади за власним бажанням.

Тоді ЗМІ поширили інформацію, що це ймовірно пов’язано з приватизацією заводу “Більшовик”, який продали на аукціоні за 1,4 млрд гривень. Однак Сенниченко заявив, що рішення про відставку жодним чином з цим не пов’язане.

Пізніше Антимонопольний комітет України залишив без розгляду заяву щодо купівлі АТ “Київський перший машинобудівний завод” (колишній завод “Більшовик”) компанією ТОВ “Дженерал Комерс”.

13 січня суд наклав арешт на 100% статутного капіталу “Першого київського машинобудівного заводу” у справі про можливе ладою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки під час приватизації. Кримінальне провадження розпочали за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу.