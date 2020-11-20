Дізнавшись про майбутню появу малюка, перед молодими мамами виникає безліч питань і завдань. І не на останньому місці стоїть вибір засобу пересування довгоочікуваної крихітки. На щастя молодих батьків, це не проблема, адже асортимент сповнений різними моделями.

Насамперед визначте для себе декілька головних критерій і вже від них відштовхуйтесь, обираючи дитячі коляски. Що в пріоритеті: легкість, потужність або стійкість. А щоб вам було легше підібрати транспортний засіб для чада, ми розповімо, як класифікуються пристрої за сезонами і віком дитини. І також на що ще треба звернути увагу, і як не витратити зайві гроші на непотрібні доповнення.

Люлька

Коляска актуальна для діток з народження і до півроку. Конструкція: внизу – шасі, вгорі – люлька з жорстким дном. Це сприяє нормальному формуванню хребта. Такий варіант підійде тільки для дуже маленьких. Адже коли крихітка почне вставати, їй буде не зручно, і батькам потрібно буде підбирати прогулянкову. Здебільшого до комплекту ще входить матрацик, капюшон і ручки для перенесення.

Універсальні

Затребувані з 0 місяців до 3 років, коли карапуз вже добре сидить сам. Складаються з двох модулів: перший – люлька, другий – прогулянковий блок. До деяких у наборі йде ще й дорожнє крісло. Вибирати такий варіант слід особливо ретельно, адже служити він буде довго.

Трансформери

Зовні вони схожі на попередні коляски, але функціонально відрізняються. Наприклад, у більшості трансформерів перекидається ручка, і малюк може дивитися або на вас, або вперед на дорогу. Є й каркасні типи, де можна змінювати люльку на сидіння.

Трості

Таку версію коляски для прогулянок можна легко скласти, під час складання вона нагадує тростину, звідси й назва. Основними плюсами є маневреність, керованість і легкість. З нею просто їздити в авто або громадському транспорті.

На що потрібно звертати увагу під час покупки:

Практична тканина з водовідштовхувальними властивостями убезпечить від забруднень.

Натуральність матеріалів понад усе – перевіряйте всі товари на запах і дотик.

Можливість розбору конструкції для комфортного зберігання та регулярного чищення або прання.

Дно рівне, без рельєфів і виступаючих елементів для зручності маляти.

Амортизація коліс повинна бути хорошою і зносостійкою.

Великий плюс – фіксатор коліс і зручний гальмівний важіль для швидкого реагування мами.

Наявність спеціальної сіточки захищатиме влітку від комах, а дощова накидка допоможе не боятися перших весняних опадів.

Що раніше почнете знайомитися з асортиментом, то правильніший зробите вибір. У кожному магазині, онлайн або офлайн, є огляди і докладний опис будь-якої моделі.

Як показала практика, не завжди дороге значить найкраще. І більш бюджетний транспорт може прослужити правдою і вірою не одному поколінню. Ну а якщо економити не у ваших інтересах, і віддаєте перевагу товарам відомих виробників, то чорна п’ятниця 2020 акції допоможе отримати заповітну коляску з величезною знижкою. Швидше складайте вішлист – і вперед за покупками!