У Києві внаслідок масованого ракетного удару росіян по критичній інфраструктурі почались перебої з водопостачанням.

Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

За його даними, внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури, у всіх районах Києва почались перебої з водопостачанням.

“Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води”, – написав Кличко.

Додамо, що під час масованої ракетної атаки росіян у трьох районах столиці пролунали вибухи. Мовиться про Голосіївський, Деснянський та Дніпровський.

Також мер Києва повідомив про припинення роботи метро.