Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
За його даними, внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури, у всіх районах Києва почались перебої з водопостачанням.
“Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води”, – написав Кличко.
Додамо, що під час масованої ракетної атаки росіян у трьох районах столиці пролунали вибухи. Мовиться про Голосіївський, Деснянський та Дніпровський.
Також мер Києва повідомив про припинення роботи метро.
- 16 грудня, внаслідок масованих ракетних обстрілів росіян, місто Кременчук (Полтавська область) залишилось без електро- та теплопостачання.
- 16 грудня, російські загарбники здійснили масований обстріл по Україні, внаслідок чого Полтава залишилася без електроенергії.