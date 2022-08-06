У всіх регіонах сьогодні сонячно та спекотно: прогноз погоди на 6 серпня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних регіонах цього дня температура повітря прогріється до +29…+31 градуса. Найтеплішою областю не лише заходу, а й всієї України стане Закарпаття, де вдень стовпчики термометрів покажуть +32…+34 градуси.
У центральних регіонах теж спекотно, від +28 до +31 градуса. Трохи тепліше на Дніпропетровщині та Полтавщині, де повітря прогріється до +32 градусів.
На півночі від +29 до +31 градуса повсюди, окрім Сумщини, де буде +28…+30 градусів.
У східних областях сьогодні від +31 до +33 градусів.
На півдні температура повітря коливатиметься від +28 до +31 градуса. Трохи тепліше на Миколаївщині – +30…+32.
У Києві сьогодні також сонячно та спекотно – +29…+31 градус.
- Нагадаємо, найпосушливіший липень за останні декілька десятиліть цьогоріч зафіксовано одразу у двох європейських країнах – Англії та Франції.