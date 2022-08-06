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05 серпня

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16:05 В окупованих містах Луганської області загарбники посилили мобілізацію
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09:10 Донеччина: протягом доби російські окупанти вбили 7 мирних мешканців, 9 поранено

У всіх регіонах сьогодні сонячно та спекотно: прогноз погоди на 6 серпня

Дощовий фронт сьогодні покине Україну і у всіх областях субота буде сонячною та спекотною.

Субота, 6 серпня 2022, 07:17
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах цього дня температура повітря прогріється до +29…+31 градуса. Найтеплішою областю не лише заходу, а й всієї України стане Закарпаття, де вдень стовпчики термометрів покажуть +32…+34 градуси.

У центральних регіонах теж спекотно, від +28 до +31 градуса. Трохи тепліше на Дніпропетровщині та Полтавщині, де повітря прогріється до +32 градусів.

На півночі від +29 до +31 градуса повсюди, окрім Сумщини, де буде +28…+30 градусів.

У східних областях сьогодні від +31 до +33 градусів.

На півдні температура повітря коливатиметься від +28 до +31 градуса. Трохи тепліше на Миколаївщині – +30…+32.

У Києві сьогодні також сонячно та спекотно – +29…+31 градус.

Фото: meteo.gov.ua

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