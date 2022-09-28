російсько-українська війна
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У всіх українських областях пройдуть дощі, на півдні – дощі з грозами: прогноз погоди на 28 вересня

Згідно з прогнозами синоптиків у середу, 28 вересня, у всіх українських областях пройдуть дощі. На півдні - дощі з грозами.

Середа, 28 вересня 2022, 07:20
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах – дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від +13 до +17 градусів.

У центральних регіонах – дощі. Стовпчики термометрів покажуть від +16 до +20 градусів.

Дощитиме і на півночі. Повітря вдень прогріється до +15…+17 градусів.

На сході також дощитиме. Температура повітря становитиме від +18 до +21 градуса.

На півдні очікуються дощі та грози, на Одещині – лише дощі. Температура повітря коливатиметься від +20 до +25 градусів.

У Києві сьогодні дощитиме. Стовпчики термометрів покажуть від +15 до +17 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

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