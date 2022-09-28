У всіх українських областях пройдуть дощі, на півдні – дощі з грозами: прогноз погоди на 28 вересня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних регіонах – дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від +13 до +17 градусів.
У центральних регіонах – дощі. Стовпчики термометрів покажуть від +16 до +20 градусів.
Дощитиме і на півночі. Повітря вдень прогріється до +15…+17 градусів.
На сході також дощитиме. Температура повітря становитиме від +18 до +21 градуса.
На півдні очікуються дощі та грози, на Одещині – лише дощі. Температура повітря коливатиметься від +20 до +25 градусів.
У Києві сьогодні дощитиме. Стовпчики термометрів покажуть від +15 до +17 градусів.
- Через снігопади у високогір’ї Карпат зафіксовано значне погіршення погодних умов. Людей закликають утриматись від походів у високогір’я.