У всіх українських областях пройдуть дощі, на півдні – дощі з грозами: прогноз погоди на 28 вересня

Згідно з прогнозами синоптиків у середу, 28 вересня, у всіх українських областях пройдуть дощі. На півдні - дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах – дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від +13 до +17 градусів.

У центральних регіонах – дощі. Стовпчики термометрів покажуть від +16 до +20 градусів.

Дощитиме і на півночі. Повітря вдень прогріється до +15…+17 градусів.

На сході також дощитиме. Температура повітря становитиме від +18 до +21 градуса.

На півдні очікуються дощі та грози, на Одещині – лише дощі. Температура повітря коливатиметься від +20 до +25 градусів.

У Києві сьогодні дощитиме. Стовпчики термометрів покажуть від +15 до +17 градусів.