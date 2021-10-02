Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Понад половини всіх смертей у світі, зареєстрованих за останні сім днів, припадають на США, Росію, Бразилію, Мексику та Індію.
Згідно з аналізом Reuters, для того, щоб число загиблих від COVID-19 досягло 2,5 мільйона, знадобилося трохи більше ніж рік, наступні 2,5 мільйона смертей були зареєстровані трохи менше ніж за вісім місяців.
За останній тиждень у світі щодня реєструвалося в середньому 8 000 смертей, або близько п’яти смертей щохвилини. Однак в останні тижні глобальний рівень смертності сповільнилося.
В останні дні все більша увага приділяється доставленню вакцин в бідніші країни, де багато людей ще не отримали першу дозу, навіть попри, що в багатших країнах почали робити ревакцинації.
Наразі більш ніж половина людей у світі ще не отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19.
- За минулу добу, 1 жовтня, в Україні зафіксували 11 809 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 1104 дітей та 235 медпрацівників. Також за минулу добу було госпіталізовано 2 692 особи. Водночас одужало 3 469 осіб, а летальних випадків зафіксовано 203.