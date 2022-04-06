Російські окупанти обстріляли місце роздачі гуманітарної допомоги у Вугледарі. Вони атакували населений пункт у Донецькій області з реактивної артилерії.

Про це повідомив голова Донецької ОВА (ОДА) Павло Кириленко.

Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей. Ще п’ятеро місцевих жителів отримали поранення. На фотографіях видно, що штаб надання гуманітарної допомоги знаходився у навчальному закладі.

“Документуємо усі злочини, вчинені Російською Федерацією на нашій землі”, – повідомив Кириленко.

Постраждалих шпиталізували на машині швидкої допомоги. Також на місці були присутні медики.







У Вугледарі російські війська атакували місце роздачі гуманітарної допомоги: є загиблі // 4 фото