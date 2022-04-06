Про це повідомив голова Донецької ОВА (ОДА) Павло Кириленко.

Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей. Ще п’ятеро місцевих жителів отримали поранення. На фотографіях видно, що штаб надання гуманітарної допомоги знаходився у навчальному закладі.

“Документуємо усі злочини, вчинені Російською Федерацією на нашій землі”, – повідомив Кириленко.

Постраждалих шпиталізували на машині швидкої допомоги. Також на місці були присутні медики.

  • У Вугледарі російські війська атакували місце роздачі гуманітарної допомоги: є загиблі

    Фото: Павло Кириленко

  • У Вугледарі російські війська атакували місце роздачі гуманітарної допомоги: є загиблі

    Фото: Павло Кириленко

  • У Вугледарі російські війська атакували місце роздачі гуманітарної допомоги: є загиблі

    Фото: Павло Кириленко

  • У Вугледарі російські війська атакували місце роздачі гуманітарної допомоги: є загиблі

    Фото: Павло Кириленко

У Вугледарі російські війська атакували місце роздачі гуманітарної допомоги: є загиблі // 4 фото