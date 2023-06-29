У разі аварії на ЗАЕС в межах Запоріжжя та Запорізького району можуть бути евакуйовані близько 140 тисяч осіб.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко в етері телемарафону “Єдині новини”

“Близько 140 тисяч людей знаходяться в 50-кілометровій зоні (від самої станції) і можуть бути евакуйовані внаслідок аварії на ЗАЕС”, – відзначив він.

За словами Малашка, йдеться про Біленьківську та Долинську громади, Хортицький та частково Дніпровський райони Запоріжжя. Також уряд готується приймати людей з окупованої території.

“Відповідно до планів евакуації, у нас є маршрути евакуації, пункти евакуації, пункти знезараження, і ми з міжнародними партнерами і волонтерами організуємо заміну речей у разі необхідності”, – запевнив посадовець.

Водночас очільник ОВА додав, що нині всі показники в нормі – як біля ЗАЕС, та і за її межами.

Варто зауважити, що сьогодні, 29 червня розпочались масштабні навчання екстрених служб з подолання наслідків ймовірного теракту на Запорізькій атомній електростанції. Участь у навчання беруть відповідні служби центрального, регіонального та місцевого значення.

Згідно з даними, фахівці НАЕК “Енергоатом” розробили кілька сценаріїв ймовірного розвитку подій на ЗАЕС. Всі вони будуть відпрацьовані під час навчань.

Що передувало?

18 червня президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що Росія має на меті підірвати Запорізьку атомну електростанцію (АЕС), яку захопила й контролює.

“Росія хоче підірвати ЗАЕС. Тому що, так само як і з дамбою (Каховської ГЕС – ред.), вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Вони прагнуть постійної дестабілізації у цьому питанні і хочуть, щоб світ схиляв Україну до потрібного їм варіанту припинення конфлікту”, – відзначив Зеленський.

Вже 22 червня Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Ворог для інциденту з викидом радіації все підготував.

Також в інтерв’ю британському виданню начальник ГУ ГУР МО генерал-майор Кирило Буданов зазначив, що терористична РФ завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

Водночас фахівці Інституту вивчення війни допускають, що РФ зумисне сигналізує про можливість диверсії на ЗАЕС, аби змусити Україну відмовитись від контрнаступу.

Також попри занепокоєння української влади, США не бачать ознак того, що РФ готова здійснити підрив ЗАЕС.