Якщо на Запорізькій АЕС відбудеться аварія, то радіаційна хмара зачепить Україну та РФ. Вона накриє частину українського півдня та південно-західні регіони Росії.

Про це повідомив Енергоатом.

У випадку аварії на одному з енергоблоків хмара радіації буде рухатися за вітром на південний схід у бік Росії. Спеціалісти Держатомрегулювання зробили такий прогноз на 29 серпня.

Місцеві жителі на потенційно небезпечних територіях повинні будуть пройти йодну профілактику. Зокрема введуть обмеження перебування на відкритій місцевості без гострої потреби та використовувати захисні засоби для органів дихання.

Населенню буде рекомендовано провести герметизацію вікон і дверей. Треба буде відключити кондиціонери, вентилятори, закрити вентиляційні продухи, димоходи тощо.

Для шкіл та дитячих садочків у такому випадку мають організувати спеціальні режими роботи. Також треба організувати санітарні бар’єри на входах до приміщень, що включають зняття верхнього одягу та перевзування.

На потенційно небезпечних територіях рекомендовано вжити заходів з герметизації та упаковки харчових продуктів, білизни, води, документів та інших цінних речей. Треба буде обмежити лісокористування та не порушувати заборону на полювання і рибну ловлю в місцевих водоймах.

“Для запобігання запиленню на відкритих місцевостях рекомендовано проведення дезактивації територій, а також введення спеціальних обмежень для автотранспорту щодо виїзду на узбіччя, руху по дорогах без жорсткого покриття”, — йдеться у повідомленні.