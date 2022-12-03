У випадку тривалого відключення електроенергії в України тимчасово зупинять планові госпіталізації та операції у лікарнях, аби не перевантажувати заклади.

Про це сказала заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич в етері телемарафону.

“На випадок блекауту готові два рівні закладів, які забезпечені критичними потребами по генераторах. І ми бачимо навіть, коли були кілька днів суттєві перебої з енергоживленням, у нашій країні ні один заклад охорони здоров’я не припинив свою роботу”, — сказала Карчевич.

За її словами, що “критична мережа, зокрема заклади, які мають договір з Національною службою охорони здоров’я України й фінансуються в тому числі з державного бюджету, продовжують свою роботу”.

До першого рівня закладів належать ті, що мають працювати безперебійно, якщо буде відсутнє виключно енергоживлення. Другий рівень — це заклади, що працюватимуть у випадку, якщо не буде і централізованого водопостачання та опалення. Зокрема, ідеться про ті, що мають автономне опалення.

“Якщо буде тривале відключення світла, то планові госпіталізації, планові операції будуть призупинені, для того, щоб не перевантажувати заклади. Будуть прийматися тільки ургентні операції. Так само буде законсервована частина приміщень, які тимчасово не використовуються. Але це ми говоримо про крайні випадки, про крайні ситуації”, — повідомила Карчевич.