Про це інформує британське видання The Guardian.
Заява Жозепа Борреля щодо долі російсько-німецького газопроводу пролунала в ефірі програми “Today” на BBC Radio 4. Як повідомив Боррель, якщо розпочнеться війна між Росією та Україною, “Північний потік-2” не зможе розпочати функціонування.
Така заява Верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки є більш чіткою, аніж всі попередні заяви канцлера ФРН Олафа Шольца, який досі не відповів прямо, що буде з трубопроводом.
Жозеп Боррель також прокоментував нові санкції проти Кремля, які можуть бути запроваджені у разі вторгнення РФ в Україну. Політик вважає, що новий пакет санкцій буде мати одностайну підтримку всіх 27 членів Євросоюзу.
Окрім цього, додав Боррель, ЄС готовий і надалі обговорювати питання занепокоєності Росії у своїй безпеці.
- Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц запевняє, що ФРН та США на одній хвилі, коли йдеться про загрозу вторгнення Росії до України. Водночас німецький канцлер відмовився говорити про те, що буде з газопроводом “Північний потік-2” у разі російської агресії.
- Раніше мер Києва Віталій Кличко переконаний, що якщо Німеччина має щирий намір підтримати та допомогти Україні в боротьбі проти Російської Федерації, то слід забути про запуск російсько-німецького газопроводу “Північний потік-2”. У ФРН мають почати діяти у скрутний момент.
- Також офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс запевнив, що газопровід “Північний потік-2” не почне працювати, якщо Російські війська вдеруться в Україну. Остаточна реалізація проєкту є для США, Німеччини і трансатлантичного співтовариства “важелем впливу” на Росію.