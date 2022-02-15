Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що у випадку вторгнення Росії до України газопровід "Північний потік-2" не буде запущеним.

Про це інформує британське видання The Guardian.

Заява Жозепа Борреля щодо долі російсько-німецького газопроводу пролунала в ефірі програми “Today” на BBC Radio 4. Як повідомив Боррель, якщо розпочнеться війна між Росією та Україною, “Північний потік-2” не зможе розпочати функціонування.

Така заява Верховного представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки є більш чіткою, аніж всі попередні заяви канцлера ФРН Олафа Шольца, який досі не відповів прямо, що буде з трубопроводом.

Жозеп Боррель також прокоментував нові санкції проти Кремля, які можуть бути запроваджені у разі вторгнення РФ в Україну. Політик вважає, що новий пакет санкцій буде мати одностайну підтримку всіх 27 членів Євросоюзу.

Окрім цього, додав Боррель, ЄС готовий і надалі обговорювати питання занепокоєності Росії у своїй безпеці.