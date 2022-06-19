Про це інформує пресслужба Київської військової адміністрації.
Сьогодні близько 7:20 у Вишгородському районі були чутні вибухи – по по ворожому повітряному об’єкту відпрацювала ППО.
За інформацією ОВА, задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих також немає.
На місці падіння решток ворожого об’єкта працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Що це був за об’єкт – пресслужба ОВА не уточнила.
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