У компанії Warner Bros. Discovery підтвердили, що випустять новий серіал про "Гаррі Поттера". Авторка книг Джоан Роулінг дала згоду на екранізацію та стане виконавчою продюсеркою.

Про це підтвердила пресслужба Warner Bros. Discovery.

Зазначається, що серіал має стати “точною адаптацією” серії книг Джоан Роулінг. Крім того, письменниця буде виконавчою продюсеркою проєкту.

У компанії зауважили, що серіал виходитиме упродовж десятиліття, а персонажів “Гаррі Поттера” гратиме новий акторський склад.

Як сказала Роулінг, нова екранізація дасть історіям про Гаррі “глибину й деталізацію, яку можуть забезпечити лише довгі телевізійні серіали”.

Нагадаємо, що фільми про Гаррі Поттера також знімала компанія Warner Bros. Раніше припускалося, що “Гаррі Поттера” планують екранізувати у вигляді нового серіалу з окремим сезоном для кожної частини книги на стримінговому сервісі HBO Max разом з Warner Bros. та Discovery Inc. Тоді Warner Bros. та HBO намагалися переконати Джоан Роулінг перезапустити історію у серіал.