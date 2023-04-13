Про це підтвердила пресслужба Warner Bros. Discovery.
Зазначається, що серіал має стати “точною адаптацією” серії книг Джоан Роулінг. Крім того, письменниця буде виконавчою продюсеркою проєкту.
У компанії зауважили, що серіал виходитиме упродовж десятиліття, а персонажів “Гаррі Поттера” гратиме новий акторський склад.
Як сказала Роулінг, нова екранізація дасть історіям про Гаррі “глибину й деталізацію, яку можуть забезпечити лише довгі телевізійні серіали”.
Нагадаємо, що фільми про Гаррі Поттера також знімала компанія Warner Bros. Раніше припускалося, що “Гаррі Поттера” планують екранізувати у вигляді нового серіалу з окремим сезоном для кожної частини книги на стримінговому сервісі HBO Max разом з Warner Bros. та Discovery Inc. Тоді Warner Bros. та HBO намагалися переконати Джоан Роулінг перезапустити історію у серіал.
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