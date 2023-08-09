Завершилась перша двотижнева навчальна програма офлайн для жінок-підприємиць у Броварах, Гощі, Чернівцях та Івано-Франківську. Навчання проходило з 18 по 29 липня 2023 року, і понад 160 жінок підприємиць протягом двох тижнів навчання вдосконалювали свої бізнеси. Серед учасниць половина (78) пітчили проєкти перед інвесторами та експертами.

“Унікальність навчальної програми U&WE Hub офлайн в тому, що вона допомагає жінкам перетворити улюблене хобі в джерело прибутку, знайти підтримку від спільноти жінок та розширити професійне коло спілкування. Поки жінки навчаються, їх діти знаходяться під наглядом. Це проєкт – про сталість, турботу і розвиток підприємницьких навичок жінок. Наступний наш етап – це масштабування на сільську місцевість і залучення сільських жінок”, — коментує Марина Саприкіна, засновниця проєкту UWE Hub, керівниця Центру «Розвиток КСВ» та експертка зі сталого розвитку та КСВ.

Під час навчання жінки створили і колаборації. Наприклад, в Броварах відкрили спільний маркет-плейс із продукцією учасниць Програми, який буде представлено вже 24 серпня 2023 р.

“Я в нашій спільноті дуже виросла – мені вже не страшно мріяти, створювати та діяти. Особливо, коли поряд зі мною такі сильні, яскраві та підримуючі дівчата. Ви всі дали таку безпеку моїй внутрішній дитині, що вона сяє – такого ніколи не проживала!”, – коментує учасниця навчальної програми U&We Hub у Чернівцях Христина Савка, яка організовує ретрити для жінок.

Один з результатів, яким можна пишатися є те, учасниця Батушкіна Наталя з Броварів зареєструвала бізнес упродовж навчання та вже зробила перший крок, щоб створити кабінет гіпнотерапії, коучингу та менторингу. Як гіпнотерапевт, Наталя вбачає важливість підтримки для воїнів та людей, постраждалих від війни, та наголошує на потребі в державній реабілітаційній програмі, що об’єднає різні спеціалістичні підходи.

“Навчальна програма UWE Hub у Броварах дала мені віру у власні можливості та надихнула подолати сумніви та страхи, пов’язані з реалізацією власного бізнесу. Тепер я готова сміливо крокувати до своєї мрії, завдяки підтримці спільноти та знанням, отриманим під час навчання.“, – ділиться своїми думками Наталя.

“Під час навчання учасниці отримували знання щодо того, як працює бізнес, які кроки потрібно зробити, в тому числі які документи й фінансові можливості необхідно мати, щоб започаткувати свою справу. А також жінки отримували підтримку інших учасниць щоб подолати сумніви та страхи щодо започаткування власної справи. Такої спільноти не вистачало – саме про це говорили жінки в 4 громадах Ми вдячні громади за партнерство та підтримку”, – підтвержує Олена Вітринська, координатор програми U&We Hub офлайн.

Вже зараз можна заповнити анкету за посиланням і ваша заявка буде врахована при наборі ІІ потоку безкоштовного навчання підприємництву в офлайн U&We Hub в Броварах, Гощі, Чернівцях та Івано-Франківську, який відбудеться восени 2023 року.

Програма реалізується CSR Ukraine за фінансової підтримки Global Giving. Партнери навчальної програми з підприємництва у хабах – Посольство Королівства Нідерланди в Україні та глобальний рух Buzz Women. Організаційним партнером виступає Міністерство економіки України.

Приєднатися до спільноти жінок-підприємниць у Броварах, Гощі, Чернівцях та Івано-Франківську та отримати докладну інформацію можна за посиланням https://www.uwehub.org/our-hubs

UWE_hub (Ukrainian Women Entrepreneurs Hub) – це спільнота свідомих підприємиць, які зацікавлені у розвитку власної справи, і стейкхолдерів, які готові підтримувати бізнеси жінок. Програма UWE Hub започаткована у серпні 2022 році Центром “Розвиток КСВ” в межах Програми «Мріємо та діємо». Також у чотирьох громадах України відкриваються офлайн хаби для жінок підприємиць з дитячими кімнатами, а саме у Броварах (Київська обл.), смт Гоща (Рівненська обл.), Івано-Франківську та Чернівцях за підтримки GlobalGiving.

CSR Ukraine, Центр «Розвиток КСВ» – експертна організація в Україні, що об’єднує понад 40 великих компаній, спільно з якими понад 15 років просуває принципи сталого ведення бізнесу та соціальної відповідальності, реалізує власні соціальні проєкти, надає консультації, проводить семінари та тренінги з КСВ питань та звітів як для приватних компаній, так і для державних органів влади. Є національним партнером CSR Europe (Брюссель, Бельгія) і Всесвітньої бізнес-ради зі сталого розвитку (Женева, Швейцарія).