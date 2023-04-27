До месенджера WhatsApp додали можливість користуватися додатком одразу на чотирьох пристроях. Найближчим часом опція стане доступною для всіх користувачів.

Про це заявив генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

Інформація месенджера буде синхронізуватися. Для активації функції користувачеві потрібно:

встановити WhatsApp на іншому пристрої;

відсканувати QR-код, згенерований основним смартфоном;

обидва пристрої почнуть використовувати один і той самий акаунт.

Компанія почала тестувати сумісність кількох пристроїв ще у 2021 році. Тоді Meta заявила, що розробила нову технологію для синхронізації повідомлень між пристроями при збереженні наскрізного захисту шифрування.

Конкуренти – Telegram та Messenger – пропонували синхронізацію повідомлень на кількох пристроях, але не підтримували наскрізне шифрування.