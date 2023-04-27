Про це заявив генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

Інформація месенджера буде синхронізуватися. Для активації функції користувачеві потрібно:

  • встановити WhatsApp на іншому пристрої;
  • відсканувати QR-код, згенерований основним смартфоном;
  • обидва пристрої почнуть використовувати один і той самий акаунт.

Компанія почала тестувати сумісність кількох пристроїв ще у 2021 році. Тоді Meta заявила, що розробила нову технологію для синхронізації повідомлень між пристроями при збереженні наскрізного захисту шифрування.

Конкуренти – Telegram та Messenger – пропонували синхронізацію повідомлень на кількох пристроях, але не підтримували наскрізне шифрування.