Про це йдеться в прес-релізі Facebook.

У компанії відзначили, що хочуть зробити спілкування в WhatsApp “максимально наближеним” до реальної розмови між людьми, а це значить, що повідомлення “не повинні залишатися вічно”.

Після активації функції відправлені в чат нові повідомлення зникатимуть через сім днів.

У Facebook пояснили, що вирішили обмежити тривалість збереження “зникаючих повідомлень” у WhatsApp сімома днями, щоб користувачі за необхідності могли згадати, про що спілкувалися.

Функція стане доступна всім користувачам WhatsApp протягом листопада.

Її можна буде включати як для індивідуальних, так і для групових чатів. В особистому чаті будь-яка людина зможе увімкнути чи вимкнути функцію, а в групах це буде дозволено тільки адміністраторам.

Як увімкнути “зникаючі повідомлення” в WhatsApp

Алгоритм увімкнення “зникаючих” повідомлень досить простий:

• Увімкніть WhatsApp, перейдіть у чат.

• Натисніть на ім’я контакту (на назву групи для групових чатів).

• У вікні профілю виберіть “Зникаючі повідомлення” (якщо буде запропоновано, натисніть “Продовжити”).

• Підтвердіть включення нової функції кнопкою “Увімкнути”.

Варто відзначити, що якщо користувач не відкриє WhatsApp протягом 7 днів, повідомлення зникнуть.

При відповіді на повідомлення вихідне повідомлення цитується (відтак, якщо ви відповісте на “зникаюче повідомлення”, його процитований зміст може залишитися в чаті через 7 днів).

Якщо переслати “зникаюче повідомлення” в чат, в якому ця функція відключена, в такому чаті воно не зникне.

Крім того, якщо користувач створить резервну копію до зникнення повідомлення, то воно буде збережено в цій копії.

Медіафайли, які користувач отримує в WhatsApp, автоматично будуть зберігатися в папці з фото. Якщо автозавантаження медіафайлів увімкнено, то вони в “зникаючих повідомленнях” зникнуть з чату, але збережуться на телефоні.