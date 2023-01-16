Гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко заявив про складну ситуацію в енергосистемі, наголосивши, що обмеження зараз — це єдина можливість не зробити "ще гірше".

Про це він поінформував у Facebook.

16 січня відключення електроенергії відбувались в усіх сірих зонах.

Коваленко зазначив, що нині значний дефіцит в генерації та пояснив, чому так зараз стається.

Ось який вигляд мала структура генерації у країні на початку 2022 року:

Атомні електростанції – 55%

ТЕС та ТЕЦ – 29%

Гідроелектростанції – 7%

Відновлювальні джерела (сонячні, вітрові та інші електростанції) – 9%.

Атомні електростанції були основним джерелом, вони виробляли великі обсяги електроенергії, проте вони є негнучкими та не можуть швидко реагувати на зміни у попиті. Зараз атомна генерація працює не на повну потужність через те, що ЗАЕС не віддає електроенергію в мережу. І цю нестачу, за словами експерта, компенсувати неможливо.

Теплова генерація зазвичай використовується для швидкого балансування генерації та споживання. Проте, нині внаслідок російських атак пошкоджені також ТЕС. Тому намагаються використовувати гідроелектростанції, та вони потребують часу на відновлення.

Тобто коли кажемо, що ситуація вкрай нестандартна, так і є. Енергосистема по всій Україні єдина. Це означає, що якщо, припустімо, не працює декілька блоків електростанції на заході країни, то обмеження стосуватимуться однаково і Львівщини, і Одещини, і Черкащини”, – мовиться у повідомленні.

За словами Коваленка, світло-сірі зони графіку зараз найшвидше означають відключення.

Він запевнив, що усі сили енергетиків направлені на відновлення, тривають ремонти. Тож, закликав “бути терплячими”.

Раніше в НЕК “Укренерго” повідомили, що дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Це пов’язано зі зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. Також накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня, наголосили у пресслужбі.