Попри обмеження електропостачання у платіжних квитанціях може зрости сума за електроенергію. Причина — підвищене споживання світла після відновлення його подачі та несвоєчасні передачі показань лічильників.

Про це повідомив гендиректор постачальника енергоресурсів Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

“У коментарях зараз найчастіше питання: якщо постачання майже постійно немає, чому я кажу, що споживання не зменшилося/чому платіжки виросли? Поясню. Найперше: справа у відкладеному, або підвищеному споживанні електроенергії після того, як постачання відновлюють…”, — йдеться в дописі

Тому, за його словами, виходить, що клієнт використав стільки ж електроенергії, як і у періоди, коли відключення не застосовувалися.

Також Коваленко додав, що зараз важливе споживання у конкретний момент часу, адже виробляються конкретні обсяги електроенергії, які не можна перевищувати.

“І друге, що стосується платіжок: показання лічильників передаються нерегулярно або запізно. Якщо передавати показання вчасно, у рахунку буде вказана сума лише за фактичне споживання. Якщо показання передаються невчасно, обсяг електроенергії, яку спожив клієнт, визначають за середньодобовим споживанням”, — зауважив гендиректор Yasno.

Крім того, він сказав, що обсяг розраховують залежно від показань, зафіксованих раніше, у минулі періоди. Тому сума у рахунку може вищою, ніж зазвичай.