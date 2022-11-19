Про це повідомив виконавчий директор YASNO у Facebook.
За його словами, це позитивна новина, враховуючи ситуацію в країні. Коваленко також нагадав, що наразі громадяни обговорюють заяви від влади та від ДТЕК, одначе, на його думку, від себе необхідно мати план для різних ситуацій.
“І це правда, може бути гірше, і до цього морально й організаційно потрібно бути готовими. Ми в YASNO віримо у ЗСУ, у ППО, у героїчних наших енергетиків і радимо не включати обігрівачі, запастися теплими шкарпетками й павербанками. Ми нікуди не їдемо і нікого до цього не закликаємо. Разом здолаємо все!”, — сказав виконавчий директор.
Раніше генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко закликав українців подумати про виїзд з країни на зиму, аби зменшити споживання електроенергії та навантаження на енергосистему України.
Однак згодом у ДТЕК спростували твердження про те, що, за інформацією BBC, Тімченко закликав українців виїжджати.
Водночас в “Укренерго” заявили, що контролюють ситуацію з енергопостачанням, попри те, що вона є доволі складною.
- Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук впевнений, що тотального відімкнення електроенергії в Україні не буде, навіть попри російські атаки на енергооб’єкти у нашій країні.
- Компанія НЕК “Укренерго” спростувала інформацію про те, що Україна начебто продає надлишкову електроенергію країнам Європейського Союзу.