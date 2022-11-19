Постачальник електроенергії YASNO заявив, що в Києві діятимуть обмеження електроенергії лише на 166 МВт. Це означає, що світло, ймовірно, вимикатимуть лише один раз на день замість двох-трьох або на меншу кількість годин.

Про це повідомив виконавчий директор YASNO у Facebook.

За його словами, це позитивна новина, враховуючи ситуацію в країні. Коваленко також нагадав, що наразі громадяни обговорюють заяви від влади та від ДТЕК, одначе, на його думку, від себе необхідно мати план для різних ситуацій.

“І це правда, може бути гірше, і до цього морально й організаційно потрібно бути готовими. Ми в YASNO віримо у ЗСУ, у ППО, у героїчних наших енергетиків і радимо не включати обігрівачі, запастися теплими шкарпетками й павербанками. Ми нікуди не їдемо і нікого до цього не закликаємо. Разом здолаємо все!”, — сказав виконавчий директор.

Раніше генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко закликав українців подумати про виїзд з країни на зиму, аби зменшити споживання електроенергії та навантаження на енергосистему України.

Однак згодом у ДТЕК спростували твердження про те, що, за інформацією BBC, Тімченко закликав українців виїжджати.

Водночас в “Укренерго” заявили, що контролюють ситуацію з енергопостачанням, попри те, що вона є доволі складною.